В Шацке кота сняли с дерева при помощи экскаватора. Об этом сообщило издательство «
Местная жительница позвонила в администрацию и рассказала, что на высокое дерево у ее дома залез кот. У животного не получалось самостоятельно спуститься. Ему помог предприниматель: мужчина подогнал к дереву экскаватор и поднял ковш до ветки, на которой сидел кот.
«И о чудо! Животное само спрыгнуло прямо на дно ковша, — рассказала глава Шацка Вера Булгакова. — Стоящие рядом с деревом люди, наблюдавшие за процессом спасения, облегченно вздохнули. А когда ковш опустился на землю, пушистик выскочил из него и дал стрекоча!».
Отмечается, что хозяев кота найти не смогли.