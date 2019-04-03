В Рязани прошла конференция инновационных проектов молодых IT-специалистов

В четверг, 28 марта, молодые IT-специалисты из различных городов России встретились в Рязани на втором этапе научно-технической конференции филиала «Макрорегион Центр»
Вниманию конкурсной комиссии представили 13 инновационных проектов, которые можно реализовать на крупных предприятиях Рязани, Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.
В своих работах конкурсанты презентовали идеи по совершенствованию и оптимизации систем контроля деятельности предприятия, развитию направления цифровизации, внедрению технологии дополненной реальности.
Каждый проект эксперты оценивали по определенному набору критериев: актуальность и новизна темы, практическая значимость, экономическая целесообразность, а также степень личного участия в разработке темы.
Подробнее о проектах молодых специалистов и возможностях их реализации в IT-компании, читайте в нашем разделе «