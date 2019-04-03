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9:56, 3 апреля 2019 218

В Рязани прошла конференция инновационных проектов молодых IT-специалистов

В Рязани прошла конференция инновационных проектов молодых IT-специалистов

В четверг, 28 марта, молодые IT-специалисты из различных городов России встретились в Рязани на втором этапе научно-технической конференции филиала «Макрорегион Центр» ООО ИК «СИБИНТЕК».

Вниманию конкурсной комиссии представили 13 инновационных проектов, которые можно реализовать на крупных предприятиях Рязани, Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.

В своих работах конкурсанты презентовали идеи по совершенствованию и оптимизации систем контроля деятельности предприятия, развитию направления цифровизации, внедрению технологии дополненной реальности.

Каждый проект эксперты оценивали по определенному набору критериев: актуальность и новизна темы, практическая значимость, экономическая целесообразность, а также степень личного участия в разработке темы.

Подробнее о проектах молодых специалистов и возможностях их реализации в IT-компании, читайте в нашем разделе «Публикации».


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30 минут назад
Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

В Рязань приехали 16 IT-специалистов из Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.

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