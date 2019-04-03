В четверг в Рязанской области ожидается до +9 градусов и дождь. Прогноз погоды

В четверг, 4 апреля, в Рязанской области ожидается до +9 градусов. Прогноз погоды
По данным синоптиков, днем местами ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха ночью -4, +1 градус.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В четверг, 4 апреля, в Рязанской области ожидается до +9 градусов. Прогноз погоды
По данным синоптиков, днем местами ожидается небольшой дождь.
Температура воздуха ночью -4, +1 градус.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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