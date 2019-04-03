В Братске ветер накренил истребитель-памятник весом в две с половиной тонны

В иркутском Братске ветер накренил самолет-памятник МиГ-17 весом в две с половиной тонны. В городе зафиксировали ветер скоростью до 20 метров в секунду, передает «
Рядом с истребителем установили круглосуточную охрану. Рабочие установили укрепление, которое будет удерживать самолет до демонтажа памятника или его ремонта без снятия его с постамента.
В городе зафиксировали ветер скоростью до 20 метров в секунду.
Памятник установили возле мемориала Славы в честь 35-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В Братске истребитель МиГ-17 на постаменте накренился из-за сильного ветра.— Сайт IRK.ru (@tvoyirkutsk) 3 апреля 2019 г.
Сейчас рабочие установили крепление. Решено демонтировать самолет для проведения ремонтных работ.https://t.co/kuAyLkydLm pic.twitter.com/ahYihPOf3A