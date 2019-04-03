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16:48, 3 апреля 2019 327
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В Братске ветер накренил истребитель-памятник весом в две с половиной тонны

В Братске ветер накренил истребитель-памятник весом в две с половиной тонны

В иркутском Братске ветер накренил самолет-памятник МиГ-17 весом в две с половиной тонны. В городе зафиксировали ветер скоростью до 20 метров в секунду, передает «Интерфакс».

Рядом с истребителем установили круглосуточную охрану. Рабочие установили укрепление, которое будет удерживать самолет до демонтажа памятника или его ремонта без снятия его с постамента.

В городе зафиксировали ветер скоростью до 20 метров в секунду.

Памятник установили возле мемориала Славы в честь 35-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.


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