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14:33, 3 апреля 2019 302
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Умер актер Алексей Булдаков

Умер актер Алексей Булдаков

Фото: Ru.wikipedia.org

В среду, 3 апреля, на 68-м году жизни скончался актер Алексей Булдаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Как рассказал собеседник агентства, у Булдакова оторвался тромб.

Справка

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. Затем семья переехала в Павлодар. занимался боксом и классической борьбой[4]. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова (1969). Работал на Павлодарском тракторном заводе.

До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года — в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского. В 1985—1993 — актер Театра-студии киностудии «Беларусьфильм».

До 1995 года был преимущественно актером второго плана, но роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» сделала из него народную звезду.


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