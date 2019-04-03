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9:00, 3 апреля 2019 106
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У берегов Камчатки атомная субмарина «Рязань» участвовала в дуэли под водой

У берегов Камчатки атомная субмарина «Рязань» участвовала в дуэли под водой

У берегов Камчатки атомные субмарины «Александр Невский» и «Рязань» провели дуэль под водой. Об этом сообщает «Звезда».

Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения провели учения таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин на победу.

«Александр Невский» нашел подловку «противника» и атаковал его практическими торпедами. Чтобы уклониться от ответной стрельбы экипаж осуществил послезалповое маневрирование.

В свою очередь, экипаж атомного подводного крейсера «Рязань» выполнил контратаку и провел маневр уклонения от торпеды.

Фото с сайта Центрального Военно-Морского портала


https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201904020303-me0y.htm/player/

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