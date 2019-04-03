У берегов Камчатки атомная субмарина «Рязань» участвовала в дуэли под водой

У берегов Камчатки атомные субмарины «Александр Невский» и «Рязань» провели дуэль под водой. Об этом сообщает «
Экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения провели учения таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин на победу.
«Александр Невский» нашел подловку «противника» и атаковал его практическими торпедами. Чтобы уклониться от ответной стрельбы экипаж осуществил послезалповое маневрирование.
В свою очередь, экипаж атомного подводного крейсера «Рязань» выполнил контратаку и провел маневр уклонения от торпеды.
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https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201904020303-me0y.htm/player/