Смертельный удар. Рязанку осудят за нападение с ножом на собутыльника

Рязанку осудят за нападение с ножом на знакомого. Об этом сообщил
По данным следствия, инцидент произошел утром 17 января 2019 года. Обвиняемая находилась в гостях у своей подруги на улице Белякова, где они выпивали в компании хозяйки и гостившего у нее 24-летнего жителя Волгоградской области.
«Решив, что гостю пора уходить, хозяйка потребовала его покинуть квартиру, на что мужчина ответил отказом. На этой почве между ними возникла ссора, в которой присоединившаяся к требованиям хозяйки подруга нанесла мужчине удар кухонным ножом, причинив ранение брюшной полости», — рассказали в следкоме.
После этого потерпевший вышел из квартиры в подъезд, откуда его увезли в больницу на «скорой». Он скончался через несколько дней.
Обвиняемая, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступление против личности, признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ направили в суд.