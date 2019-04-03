С четверга временно изменится расписание пригородных поездов в Рязанской области

С 4 по 10 апреля в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Рязанью и станциями Рыбное, Гавердово, Листвянка, Перевлес, Ясаково, Сасово и Шилово. Это связано с ремонтом на перегоне Лесок — Рязань-1, сообщила пресс-служба МЖД.
На время работ движение поездов организуют по соседнему пути в реверсивном режиме — поезда поочередно будут пропускать в обе стороны.
В этот период из расписания выведут несколько поездов на участках:
- Рязань-1 — Рыбное;
- Рязань-1 — Голутвин;
- Рязань-1 — Листвянка — Гавердово;
- Рязань-1 — Дивово;
- Рязань-1 — Перевлес;
- Перевлес — Ясаково;
- Рязань-1 — Сасово;
- Рязань-1 — Шилово;
- Разань-1 — Лесок.
Кроме того, 7 и 8 апреля на участках Рязань-1 — Голутвин и Рязань-1 — Москва отменят несколько поездов из-за работ на перегоне Алпатьево — Дивово.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно