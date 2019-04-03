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13:23, 3 апреля 2019 440
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С четверга временно изменится расписание пригородных поездов в Рязанской области 1

С четверга временно изменится расписание пригородных поездов в Рязанской области

С 4 по 10 апреля в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Рязанью и станциями Рыбное, Гавердово, Листвянка, Перевлес, Ясаково, Сасово и Шилово. Это связано с ремонтом на перегоне Лесок — Рязань-1, сообщила пресс-служба МЖД.

На время работ движение поездов организуют по соседнему пути в реверсивном режиме — поезда поочередно будут пропускать в обе стороны.

В этот период из расписания выведут несколько поездов на участках:

  • Рязань-1 — Рыбное;
  • Рязань-1 — Голутвин;
  • Рязань-1 — Листвянка — Гавердово;
  • Рязань-1 — Дивово;
  • Рязань-1 — Перевлес;
  • Перевлес — Ясаково;
  • Рязань-1 — Сасово;
  • Рязань-1 — Шилово;
  • Разань-1 — Лесок.

Кроме того, 7 и 8 апреля на участках Рязань-1 — Голутвин и Рязань-1 — Москва отменят несколько поездов из-за работ на перегоне Алпатьево — Дивово.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно здесь.


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