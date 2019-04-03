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13:12, 3 апреля 2019 94

Рязанские коммунисты потребовали провести прямые выборы мэра

Рязанские коммунисты потребовали провести прямые выборы мэра

Члены партии КПРФ призвали провести прямые выборы мэра Рязани. С таким требованием в среду, 3 апреля, официально выступило бюро обкома, опубликовав заявление на сайте.

В настоящее время и.о. главы администрации является Сергей Карабасов.

«Из многолетней практики давно стало ясно, что назначенцы подотчетны только своим лоббистам, а всенародный избранник — народу. И дело здесь, главным образом, не в фамилиях, а в том, что Устав города позволяет депутатам гордумы, где сейчас большинство у „Единой России“, фактически назначать главу администрации. Налицо кадровый кризис управления, с которым партия власти справиться не может», — заявили коммунисты.

По их словам, один мэр не может решить всех проблем, которые бы решила смена власти и политического курса. «Но человек, претендующий на эту должность, на всенародных выборах будет обязан представить свою программу всем рязанцам и в будущем за нее отвечать. Оценить по достоинству программу каждого кандидата и решить, кому из них доверить управление городом — это должна быть прерогатива жителей, а не нескольких десятков депутатов в гордуме», — считают партийцы.

Рязанские коммунисты неоднократно требовали возвращения к практике всенародного избрания главы администрации. Это был один из ключевых пунктов предвыборной программы КПРФ на выборах в гордуму 9 сентября 2018 года.

Кроме того, члены КПРФ несколько раз выходили с инициативой проведения референдума, на котором бы народ высказал свое мнение по этому вопросу, но получали отказ «по надуманным предлогам».

«Теперь, когда и другие партии, имеющие свои фракции в городской думе, выступают с такими же требованиями, можно в очередной раз убедиться в востребованности и конструктивности предложений депутатов-коммунистов», — заключили коммунисты.


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