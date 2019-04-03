Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:21, 3 апреля 2019 288

Рязанцам рассказали, почему стоит начать слушать аудиокниги

Рязанцам рассказали, почему стоит начать слушать аудиокниги

Рязанцам рассказали, почему стоит начать слушать аудиокниги.

Среди преимуществ такого формата произведений представители МТС назвали цену, удобство, экологичность и отсутствие вреда для здоровья.

Приложение «МТС Библиотека» включает более 140 тысяч электронных книг, 1 000 аудиокниг и более 200 наименований журналов и газет. Оно не использует интернет-трафик и им удобно пользоваться и без подключения к интернету.

Подключить приложение «МТС Библиотека» можно здесь.

Подробнее о преимуществах аудиокниг читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

Цифровизация и молодежь. IT-специалисты посоревновались в поисках инновационных решений

В Рязань приехали 16 IT-специалистов из Саратова, Воронежа, Смоленска, Брянска, Орла и Санкт-Петербурга.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 37 077
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 10
18:31, 30 марта 2019 27 521
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 11
15:58, 20 марта 2019 22 929
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
20:03, 31 марта 2019 19 072
На Бали погибла россиянка 1
11:49, 24 марта 2019 17 053
Отец Юлии Началовой рассказал о письме внучки своей матери
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум