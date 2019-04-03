Рязанцам рассказали, почему стоит начать слушать аудиокниги.
Среди преимуществ такого формата произведений представители МТС назвали цену, удобство, экологичность и отсутствие вреда для здоровья.
Приложение «МТС Библиотека» включает более 140 тысяч электронных книг, 1 000 аудиокниг и более 200 наименований журналов и газет. Оно не использует интернет-трафик и им удобно пользоваться и без подключения к интернету.
Подключить приложение «МТС Библиотека» можно
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