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11:31, 3 апреля 2019 226
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Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

Фото: Pixabay.com

Ростурд напомнил о длинных выходных в мае. Россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Большими майские каникулы получились из-за переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.

Перед Днем весны и труда и Днем Победы (30 апреля и 8 мая) граждане будут работать на час меньше.


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