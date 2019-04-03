Рокотянская обсудила с рязанцами судьбу здания бывшей школы в Никуличах

Глава Рязани Юлия Рокотянская провела личный прием граждан. С руководителями ТОС «Никуличи» она обсудила дальнейшую эксплуатацию здания бывшей школы, расположенной в поселке.
Общее состояние строительных конструкций оценили как неудовлетворительное. На соседнем участке планируют построить православный храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а также посадить плодово-фруктовый сад.
Жители Никуличей предположили, что в здании бывшей школы можно провести ремонт и открыть культурно-досуговый центр.
«В недельный срок нужно сформировать комиссию, еще раз вместе с жителями обследовать строительные конструкции здания, — сказала глава Рязани. — Далее следует рассмотреть вопрос целесообразности ремонта и при необходимости составить проектно-сметную документацию, чтобы затем включить объект в одну из действующих городских программ».
Заявителей также интересовал ремонт дорог поселка, в первую очередь улиц Рязанской и Пронской, по которым должен курсировать школьный автобус. По словам представителей администрации, сейчас прорабатывается вопрос ремонта улицы Рязанской в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
Кроме того, рязанцы подняли вопрос откачки выгребных ям. Юлия Рокотянская поручила представителям администрации подготовить информацию о специализированных организациях, которые предоставляют подобные услуги, и довести ее до населения.