РГУ после задержания Минаева остался без руководителя. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.
«Документов из министерства о назначении временного руководителя не поступало», — подчеркнули в РГУ.
Там отметили, что университет продолжает работать в штатном режиме, проректоры остаются на своих местах.
Ранее в рязанских интернет-порталах появилась информация о том, что всех заместителей Минаева вывели за штат.
Напомним, ректора
По версии следствия, руководство вуза
В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и