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14:27, 3 апреля 2019 102
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РГУ после задержания Минаева остался без руководителя

РГУ после задержания Минаева остался без руководителя

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

РГУ после задержания Минаева остался без руководителя. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.

«Документов из министерства о назначении временного руководителя не поступало», — подчеркнули в РГУ.

Там отметили, что университет продолжает работать в штатном режиме, проректоры остаются на своих местах.

Ранее в рязанских интернет-порталах появилась информация о том, что всех заместителей Минаева вывели за штат.

Напомним, ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил задержание.


© RZN.info

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