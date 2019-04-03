Полицейские отреагировали на обращение Фомина о развалившейся детской площадке

Полицейские проведут проверку по
Напомним, на эту проблему обратили внимание рязанские активисты. Они сообщили, что направили обращение в администрацию с просьбой исправить недочеты, допущенные при благоустройстве двора на улице Новоселов, дома 32 и 34.
После жалоб рязанцев общественники проверили площадку и увидели поврежденное покрытие, трещины на брусчатке, разбросанный строительный мусор и другие недочеты. Благоустройство территории прошло в 2018 году. На эти целы выделили 18 млн 950 тысяч рублей с учетом десятипроцентного