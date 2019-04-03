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22:21, 3 апреля 2019 207
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Недочеты в благоустроенных рязанских дворах исправят до 15 апреля

Недочеты в благоустроенных рязанских дворах исправят до 15 апреля

Недочеты в благоустроенных в прошлом году дворах исправят до 15 апреля. Озеленять территории будут до 1 мая, сообщили в рязанской мэрии в среду, 3 апреля.

Речь идет о дворах, в которых проводили работы в рамках программы «Формирование современной городской среды». Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации и управляющие компании проверили качество благоустройства 22 марта.

«В рамках комиссионного обследования были выявлены нарушения асфальтового, плиточного и резинового покрытий, дефекты окраски металлических конструкций, отсутствие озеленения и устройства газонов, а также наличие строительного мусора на объектах», — пояснили в мэрии.

Дефекты по гарантии начали устранять с 3 апреля. Контролировать работы ежедневно будут сотруднии мэрии, депутаты и общественность.

Ранее депутат облдумы Аркадий Фомин обратился в полицию из-за развалившейся площадки в Песочне за 19 миллионов. Двор у домов №№32 и 34 на улице Новоселов ремонтировали в 2018 году.


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