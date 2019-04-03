Недочеты в благоустроенных рязанских дворах исправят до 15 апреля

Недочеты в благоустроенных в прошлом году дворах исправят до 15 апреля. Озеленять территории будут до 1 мая,
Речь идет о дворах, в которых проводили работы в рамках программы «Формирование современной городской среды». Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации и управляющие компании проверили качество благоустройства 22 марта.
«В рамках комиссионного обследования были выявлены нарушения асфальтового, плиточного и резинового покрытий, дефекты окраски металлических конструкций, отсутствие озеленения и устройства газонов, а также наличие строительного мусора на объектах», — пояснили в мэрии.
Дефекты по гарантии начали устранять с 3 апреля. Контролировать работы ежедневно будут сотруднии мэрии, депутаты и общественность.
Ранее депутат облдумы Аркадий Фомин обратился в полицию из-за