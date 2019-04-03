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9:45, 3 апреля 2019 222
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Названы самые «преступные» регионы России

Названы самые «преступные» регионы России

Названы российские регионы, где совершается больше всего преступлений. Рейтинг на основе данных МВД за 2018 год составили эксперты RT.

Самое большое число преступлений зарегистрировали в Москве — свыше 140 тысяч. В лидерах списка также оказались Московская область (80,2 тысячи), Краснодарский край (68,1 тысячи), Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкортостан (57,4 тысячи).

В середине рейтинга расположились Магаданская область (2,9 тысячи), Калмыкия (2,7 тысячи), Ингушетия (1,6 тысячи).

Меньше всего преступлений зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 857 и на Чукотке — 748.

Всего в 2018 году в России совершили 1,9 млн преступлений. Это на 3,3% меньше, чем в 2017 году. Более половины правонарушений составляют кражи.


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