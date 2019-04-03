Названы самые «преступные» регионы России

Названы российские регионы, где совершается больше всего преступлений. Рейтинг на основе данных МВД за 2018 год составили эксперты
Самое большое число преступлений зарегистрировали в Москве — свыше 140 тысяч. В лидерах списка также оказались Московская область (80,2 тысячи), Краснодарский край (68,1 тысячи), Челябинская область (64,8 тысячи) и Башкортостан (57,4 тысячи).
В середине рейтинга расположились Магаданская область (2,9 тысячи), Калмыкия (2,7 тысячи), Ингушетия (1,6 тысячи).
Меньше всего преступлений зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 857 и на Чукотке — 748.
Всего в 2018 году в России совершили 1,9 млн преступлений. Это на 3,3% меньше, чем в 2017 году. Более половины правонарушений составляют кражи.