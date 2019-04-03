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15:32, 3 апреля 2019 233
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На Кубани сотрудница почты избила клиентку веником

На Кубани сотрудница почты избила клиентку веником

В краснодарской станице Березанской сотрудница почты избила клиентку веником, передает РИА Новости. Женщина сняла произошедшее на видео и опубликовала в Instagram.

По словам очевидцев, конфликт спровоцировала посетительница. Она нецензурно выражалась и оскорбляла сотрудников и других посетителей почтового отделения.

Отмечается, что в прошлом году клиентка избила девушку, работающую в этом же почтовом отделении.

В УФПС Краснодарского края начали служебную проверку.


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СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!!! Сегодня 29.03.2019г. Я пришла на почту отправить посылку. На что услышала отказ без объяснения причины (думаю личная неприязнь) попросила заведующую главпочтамта Зубову Екатерину Васильевну написать мне письменный отказ,но она повела себя неадекватно ,схватила веник и начала меня бить по лицу и выгонять из помещения! Забрала ключи от машины и покинула своё рабочее место ,скрывшись в неизвестном направлении. Я вызвала полицию🙈 Народ! Я просто в шоке с таких людишек! #березанская #почтароссии #жестькраснодара

Публикация от Anya Gvozdeva (@anya_gvozdeva555)

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