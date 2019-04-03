Любимов побывал в Спасо-Преображенском монастыре

Во вторник, 2 апреля, Николай Любимов побывал в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре. Рязанский губернатор осмотрел обитель в сопровождении настоятеля игумена Луки (Степанова),
Монастырь основали в начале ХVII столетия. Его главная святыня — образ Божьей Матери «Утоли моя печали». Также там находится икона «Споручница грешных», написанная на горе Афон.
В монастыре отреставрировали Трехсвятительский собор и открыли гостиницу для паломников. Сейчас идет восстановление храма Святой Троицы.