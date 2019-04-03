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10:01, 3 апреля 2019 205
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Любимов побывал в Спасо-Преображенском монастыре

Любимов побывал в Спасо-Преображенском монастыре

Фото: Правительство Рязанской области

Во вторник, 2 апреля, Николай Любимов побывал в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре. Рязанский губернатор осмотрел обитель в сопровождении настоятеля игумена Луки (Степанова), сообщил сайт регионального правительства.

Монастырь основали в начале ХVII столетия. Его главная святыня — образ Божьей Матери «Утоли моя печали». Также там находится икона «Споручница грешных», написанная на горе Афон.

В монастыре отреставрировали Трехсвятительский собор и открыли гостиницу для паломников. Сейчас идет восстановление храма Святой Троицы.


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