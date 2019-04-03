Ковчег с частицей пояса Богородицы передали монастырю Рязанской области

Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы передали в Никольский Шостьенский женский монастырь, который находится в Касимовском районе. Об этом на своей
Передача святыни прошла в среду, 3 апреля, в Христорождественском Соборе Рязанского Кремля.
«Это большое духовное событие для Рязанской области и всего русского православного мира. Уже сегодня, во время ее передачи в Христорождественском кафедральном соборе Кремля, рязанцы смогли поклониться реликвии. Пусть она оберегает Рязанский край и всех нас», — сказал глава региона.
Фото со страницы Николая Любимова