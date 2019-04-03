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18:19, 3 апреля 2019 399
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Ковчег с частицей пояса Богородицы передали монастырю Рязанской области

Ковчег с частицей пояса Богородицы передали монастырю Рязанской области

Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы передали в Никольский Шостьенский женский монастырь, который находится в Касимовском районе. Об этом на своей странице сообщил губернатор Николай Любимов.

Передача святыни прошла в среду, 3 апреля, в Христорождественском Соборе Рязанского Кремля.

«Это большое духовное событие для Рязанской области и всего русского православного мира. Уже сегодня, во время ее передачи в Христорождественском кафедральном соборе Кремля, рязанцы смогли поклониться реликвии. Пусть она оберегает Рязанский край и всех нас», — сказал глава региона.

Фото со страницы Николая Любимова


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