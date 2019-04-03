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12:38, 3 апреля 2019 251

Головной офис «Рельеф-Центра» вновь станет площадкой «Тотального диктанта»

Головной офис «Рельеф-Центра» вновь станет площадкой «Тотального диктанта»

В субботу, 13 апреля, головной офис компании «Рельеф-Центр» станет одной из официальных площадок международной акции «Тотальный диктант» в Рязани.

Собственная торговая марка компании «Berlingo» вновь выступит официальным партнером акции. Именно шариковой ручкой «xGold» от «Berlingo» тысячи человек напишут текст диктанта.

В прошлом году в головном офисе «Рельеф-Центр» диктант написали более 150 участников, а дикторами выступили губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор музея-заповедника Сергея Есенина Борис Иогансон. В этом году «Рельеф-Центр» также ожидает много участников.

На сайте проекта открыта официальная регистрация участников. Записаться на «Тотальный диктант» можно по ссылке, выбрав площадкой офис «Рельеф-Центра».

Адрес головного офиса компании: Рыбное, улица Березовая, дом 13. Для участников организуют корпоративный трансфер, который отправится 13 апреля с площади Ленина в 9:30. После диктанта трансфер также доставит всех участников на место сбора.


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