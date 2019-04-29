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Житель Тульской области до смерти избил сестру. Об этом сообщил
По версии следствия, вечером 28 апреля 2019 года мужчина со своей сестрой находились дома, где распивали спиртное. Между ними произошел конфликт и мужчина избил женщину. Ее смерть наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
Мужчину задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время его допросили, ему предъявили обвинение.
Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается.
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