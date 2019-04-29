Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 29 апреля 2019 651
 0    0

Житель Тульской области до смерти избил сестру

Житель Тульской области до смерти избил сестру

Житель Тульской области до смерти избил сестру. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По версии следствия, вечером 28 апреля 2019 года мужчина со своей сестрой находились дома, где распивали спиртное. Между ними произошел конфликт и мужчина избил женщину. Ее смерть наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Мужчину задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время его допросили, ему предъявили обвинение.

Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 221 189
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 131
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 73 789
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 59 956
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 37 272
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум