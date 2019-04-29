Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:55, 29 апреля 2019 2 185
 0    0

Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке

Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке

Фото: Pixabay.com

В детской ОКБ прооперировали 16-летнюю беременную рязанку. Об этом сообщил региональный минздрав.

В больницу девушка обратилась с жалобой на боли внизу живота. У пациентки были признаки аппендицита.

«Наблюдалась локальная болезненность, спазмолитики не уменьшали болевой синдром, а в крови обнаружили высокий уровень лейкоцитов. Приняли решение провести диагностическое лапароскопическое вмешательство, которое подтвердило диагноз». — рассказал завотделением детской хирургии Роман Попов.

Врачи назвали этот клинический случай сложным. «Чтобы удалить аппендицит, необходимо провести манипуляции около матки, а это может вызвать преждевременные роды. Перед анестезиологом стояла задача свести к минимуму количество, дозу и продолжительность применения анестетиков для безопасности матери и плода», — рассказали в минздраве.

Отмечается, что девушку уже выписали из больницы. Специалисты наблюдают за ее состоянием.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 220 501
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 004
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 73 575
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 59 806
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 37 111
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум