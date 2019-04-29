Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке

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Фото: Pixabay.com
В детской ОКБ прооперировали 16-летнюю беременную рязанку. Об этом сообщил региональный
В больницу девушка обратилась с жалобой на боли внизу живота. У пациентки были признаки аппендицита.
«Наблюдалась локальная болезненность, спазмолитики не уменьшали болевой синдром, а в крови обнаружили высокий уровень лейкоцитов. Приняли решение провести диагностическое лапароскопическое вмешательство, которое подтвердило диагноз». — рассказал завотделением детской хирургии Роман Попов.
Врачи назвали этот клинический случай сложным. «Чтобы удалить аппендицит, необходимо провести манипуляции около матки, а это может вызвать преждевременные роды. Перед анестезиологом стояла задача свести к минимуму количество, дозу и продолжительность применения анестетиков для безопасности матери и плода», — рассказали в минздраве.
Отмечается, что девушку уже выписали из больницы. Специалисты наблюдают за ее состоянием.
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