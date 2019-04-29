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Фото: Pixabay.com
Владимирец до смерти избил пьющую жену. Об этом сообщил
Суд установил, что 28 октября 2018 года мужчина нанес супруге несколько ударов руками по голове и другим частям тела. Травмы повлекли тяжкий вред здоровью. Женщина скончалась на месте происшествия.
Причиной стало то, что женщина длительное время злоупотребляла спиртными напитками, в воспитании и обеспечении ребенка практически не участвовала. Непосредственно перед совершением преступления женщина пила, в нецензурной форме высказывала необоснованные претензии и оскорбления мужу и своей матери.
Подсудимый активно способствовал расследованию, принял меры к оказанию помощи потерпевшей непосредственно после его совершения.
Мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.
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