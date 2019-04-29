В Старожиловском районе перевернулся бензовоз. Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Старожиловском районе перевернулся бензовоз с цистерной, пострадал водитель 1991 года рождения. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла в субботу, 27 апреля, в 16:15 на 15-м километре трассы Чернобаево-Истье.
Водитель грузового тягача MAN с полуприцепом двигался со стороны трассы М5 «Урал» в сторону села Истье.
По предварительной информации, он превысил скорость и не учел погодные и метеорологические условия. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
В ДТП пострадал водитель бензовоза, его госпитализировали.
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