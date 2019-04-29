В Спасском районе восстановили движение по понтонному мосту

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту около села Фатьяновка. Об этом сообщила
Ранее переправу
«Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112», — призвали рязанцев.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.