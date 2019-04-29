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9:56, 29 апреля 2019 643
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В Спасском районе восстановили движение по понтонному мосту

В Спасском районе восстановили движение по понтонному мосту

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Спасском районе возобновили движение по понтонному мосту около села Фатьяновка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ранее переправу перекрывали по техническим причинам.

«Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112», — призвали рязанцев.


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