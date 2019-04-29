Рязанцам показали технику МЧС. Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанцам показали технику МЧС. В понедельник, 29 апреля, в пяти пожарно-спасательных частях пошли дни открытых дверей.
Для посетителей организовали выставку современной техники и оборудования в честь 370-летия образования пожарной охраны.
Все желающие могли познакомиться с бытом пожарных, посидеть в кабине автомобиля и примерить их форму.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.