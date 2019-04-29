RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области благоустроят Яченское водохранилище. Об этом написал интернет-портал «
Аукцион на проведение работ опубликовали на сайте госзакупок.
На сайте госзакупок появилась информация об открытом конкурсе в электронной форме. Разместило информацию.
Министерство конкурентной политики Калужской области ищет подрядчика, который сможет оказать услуги по разработке проектной документации на расчистку Яченского водохранилища в Калуге.
Прием заявок на участие в конкурсе закончится 15 мая.
Начальная (максимальная) цена контракта — 10 000 000. Это деньги из областного бюджета.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа выходные в Рязанской области задержали 27 пьяных водителей
|
cледующая новость →Из компартии исключили сына экс-губернатора Рязанской области
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.