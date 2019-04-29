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В Калуге сбили 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Калужской области.
Авария произошла вечером 27 апреля на улице Маршала Жукова. Женщина попала под колеса автомобиля Nissan.
Пенсионерку сбили возле пешеходного перехода у торговой базы, одного из самых аварийных в Калуге. Женщина была госпитализирована с травмами разной степени тяжести.
Фото УГИБДД по Калужской области
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.