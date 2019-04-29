В Госдуме предложили сократить рабочую неделю зимой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом передает
«Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный», — сказал Милонов.
Он отметил, что предложение нужно обсудить с профессиональным сообществом. Милонов добавил, что необходимо сформировать мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПровалившийся на улице Стройкова асфальт заделали
|
cледующая новость →Рязанка пожаловалась на условия для животных в зверинце парка «Пересвет»
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.