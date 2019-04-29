В центре Тулы столкнулись кроссовер и мотоцикл, есть пострадавший

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В центре Тулы столкнулись кроссовер и мотоцикл. Об этом сообщила
Авария произошла в пятницу, 26 апреля, в 18:50 на улице Рязанской. Мужчина 1986 года рождения, управляя «Рено Дастер», по предварительным данным, при развороте не пропустил мотоциклиста, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель мотоцикла с различными травмами был госпитализирован.
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