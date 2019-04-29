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11:23, 29 апреля 2019 698
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Уполномоченному по правам человека рязанцы чаще всего жалуются на капремонт и рост тарифов

Уполномоченному по правам человека рязанцы чаще всего жалуются на капремонт и рост тарифов

Рязанцы чаще всего жалуются на капремонт и рост тарифов. Об этом в пятницу, 26 апреля, в отчете перед депутатами облдумы сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Она отметила, в 2018 году количество обращений выросло на 17% до 1416, из которых 24,2% не подтвердились.

Первое место по количеству обращений занимает право на жилище (капремонт, деятельность ТСЖ и УК, выплаты за коммунальные услуги и повышение тарифов), на втором — жалобы на правоохранительные органы (отказ от возбуждения уголовного дела, длинные сроки расследования), на третьем — обращения о «пенсионной реформе и мерах соцподдержки.

Епихина отметила рост обращений по вопросам получения гражданства и снижение жалоб на ответы властей.

Отвечая на вопросы депутатов, она рассказала о международном сотрудничестве с Евразийским альянсом омбудсменов, который позволяет оперативнее решать вопросы иностранных граждан. Также Епихина рассказала, что в прошедшем году рязанцы не жаловались на то, что не могут получить место в детсаду рядом с домом.

Она отметила, что 60% всех обращений граждан удалось решить «положительно».

Лидерами среди обращений стали Рязань, Старожиловский, Рязанский, Шацкий, Сараевский и Александро-Невский районы.


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