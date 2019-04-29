У жителей Рязанской области нашли более 65 граммов марихуаны

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У двух жителей Рязанской области нашли более 65 граммов марихуаны. Об этом сообщил
Полицейские получили информацию, что 24-летний житель села Борки Шацкого района может хранить у себя дома наркотики.
Оперативники осмотрели квартиру мужчины. У него в комнате нашли более 20 граммов.
Кроме того, в рабочем поселке Ермишь у 26-летнего местного жителя нашли более 46 граммов марихуаны в машине ВАЗ-2106.
Ранее задержанный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ. Им грозит до трех лет лишения свободы.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.