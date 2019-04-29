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12:34, 29 апреля 2019 693
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Тамбовчанину грозит штраф 500 тысяч рублей за взятку

Тамбовчанину грозит штраф 500 тысяч рублей за взятку

Тамбовчанину грозит штраф 500 тысяч рублей за взятку. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Полиция выявила факт незаконной продажи алкоголя. Директор магазина, чтобы избежать административной ответственности пытался дать взятку полицейскому — 80 тысяч рублей. Гражданку доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За дачу взятки должностному лицу предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей.


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