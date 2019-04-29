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Тамбовчанину грозит штраф 500 тысяч рублей за взятку. Об этом сообщил
Полиция выявила факт незаконной продажи алкоголя. Директор магазина, чтобы избежать административной ответственности пытался дать взятку полицейскому — 80 тысяч рублей. Гражданку доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За дачу взятки должностному лицу предусмотрена ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.