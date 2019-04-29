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15:50, 29 апреля 2019 472

Специалисты «Рязаньгоргаз» подготовили мемориалы с Вечным огнем ко Дню Победы

Специалисты «Рязаньгоргаз» подготовили мемориалы с Вечным огнем ко Дню Победы

Накануне проведения в Рязани праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, специалисты компании «Рязаньгоргаз» завершили техническое обслуживание систем газоснабжения комплексов Вечного огня и Огня памяти.

Работы выполнили в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

Газовики провели профилактическое обслуживание газового оборудования мемориалов, включающее смазку запорных устройств, продувку и опрессовку газопроводов, очистку от нагара, а также регулировку работы горелок.

Работы провели на всех мемориалах города — площади Победы, Скорбященском кладбище и на площади Маргелова.

В праздничные дни бесперебойное газоснабжение комплексов Вечного огня и Огня памяти в Рязани будет на особом контроле аварийно-диспетчерской службы компании «Рязаньгоргаз».


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