Сломавшийся автомобиль спровоцировал пробку на улице Ленина

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На улице Ленина образовалась пробка из-за Chevrolet Cruze, сломавшегося на проезжей части. Водитель автомобиля рассказал RZN.info, что «поломка серьезная» и поэтому он ждет эвакуатор.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся от площади Театральной до улицы Соборной.
Скорость движения автомобилей не превышает 5-7 километров в час.
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