Рязанская почта изменит режим работы в праздники. Расписание

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Почтовые отделения в Рязанской области изменят режим работы в майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба почты России.
1 и 9 мая отделения не будут работать. В эти дни также не будут доставлять почтовые отправления, периодические печатные издания. Также не будет производиться выемка писем из почтовых ящиков.
Во вторник, 30 апреля, и в среду, 8 мая, рабочий день почтовых отделений сократится на один час.
2 и 10 мая почтовые отделения будут работать по графикусубботы, а 3 мая — по режиму работы воскресенья.
Рязанский почтамт на улице Почтовой, дом №49 2 и 3 мая будет работать с 9:00 до 18:00.
4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВладимирец до смерти избил пьющую жену
|
cледующая новость →В горящем доме во Владимирской области погиб 12-летний мальчик
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.