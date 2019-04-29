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9:43, 29 апреля 2019 173
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Рязанская почта изменит режим работы в праздники. Расписание

Рязанская почта изменит режим работы в праздники. Расписание

Почтовые отделения в Рязанской области изменят режим работы в майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба почты России.

1 и 9 мая отделения не будут работать. В эти дни также не будут доставлять почтовые отправления, периодические печатные издания. Также не будет производиться выемка писем из почтовых ящиков.

Во вторник, 30 апреля, и в среду, 8 мая, рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

2 и 10 мая почтовые отделения будут работать по графикусубботы, а 3 мая — по режиму работы воскресенья.

Рязанский почтамт на улице Почтовой, дом №49 2 и 3 мая будет работать с 9:00 до 18:00.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.


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