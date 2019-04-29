Рязанца, убившего брата кувалдой, отправили на принудительное лечение

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Суд вынес приговор 61-летнему жителю деревни Ялтуново Рязанского района, который в июле 2018 года убил своего брата. Об этом сообщил
Известно, что младший брат осужденного постоянного его избивал и угрожал выгнать из дома вместе с матерью.
Утром 20 июля мужчины выпивали и в очередной раз поссорились. После этого младший брат ушел спать, а старший решил его убить.
Осужденный взял кувалду и шесть раз ударил спящего по голове. От полученных травм тот скончался на месте.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его признали виновным и с учетом психического заболевания вынесли приговор — четыре года заключения в колонии строгого режима и принудительное лечение.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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