Пропавшую в Тамбовской области 16-летнюю девушку нашли в Туле

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Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Тульской области. Об этом сообщил
Ночью 27 апреля в поселке Сампур Тамбовской области пропала 16-летняя девочка. Она без объяснения причин покинула дом. Сотрудники СК, полиции, Росгвардии и волонтеры организации «Лиза Алерт» обследовали село по месту проживания подростка, а также вокзал, места, где собирается молодежь, заброшенные здания и дома.
Полицейские обнаружили девочку в Тульской области. Она находилась в доме у молодого человека, с которым вела переписку. Ребенка доставили по месту жительства.
Следователям предстоит выяснить, не совершались ли в отношении девушки противоправные действия.
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