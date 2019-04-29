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11:43, 29 апреля 2019 992
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Полиция задержала рязанца, похитившего деньги из ящика для сбора денег больным детям

Полиция задержала рязанца, похитившего деньги из ящика для сбора денег больным детям

Полиция задержала молодого человека, похитившего деньги из ящика для сбора денег больным детям. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленником оказался 22-летний житель Рязанского района. В полиции отметили, что молодого человека задержали в день кражи.

Ранее в соцсетях появилось видео с камеры видеонаблюдения, заснявшей мужчину, который украл деньги из ящика для сбора денег больному ребенку.


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