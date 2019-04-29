Под Тамбовом столкнулись грузовик и «легковушка», есть пострадавший

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Под Тамбовом столкнулись грузовик и «легковушка». Об этом пишет
Авария произошла на улице Советской поселка Новая Ляда.
42-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Тойота» под управлением 43-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель иномарки получил различные травмы. Его пришлось госпитализировать.
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