Под Рязанью столкнулись «КамАЗ» и «девяносто девятая». Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 28 апреля, на 34-м километре трассы Спас-Клепики-Рязань, около села Криуша, столкнулись «КамАЗ» и «девяносто девятая». Об этом пишет ИД «
Водитель автомобиля «КамАЗ», который ехал в сторону Рязани, не учел погодные условия и превысил скорость.
На крутом повороте полуприцеп «КамАЗа» занесло и он столкнулся с легковушкой.
79-летнего водителя «девяносто девятой» с травмами доставили в рязанскую ОКБ.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.