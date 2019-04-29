Пьяный рязанец возвращался из гостей и украл портмоне из машины

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Из автомобиля Lada, припаркованного на улице Фирсова, украли портмоне с водительским удостоверением и документами на машину. Об этом сообщила
О пропаже полиции сообщил 25-летний рязанец.
Правоохранители опросили жителей ближайших домов. Несколько рязанцев заметили около автомобиля мужчину. По описанию полицейские узнали 33-летнего рязанца, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.
Ориентировку передали всем патрулям. Вскоре постовые полицейские заметили мужчину, похожего по приметам на злоумышленника.
Подозреваемого задержали. Он оказался нетрезв.
У мужчины изъяли похищенное.
Выяснилось, что рязанец возвращался домой из гостей и «стихийно решил забраться в чужую машину». Он забрал из нее портмоне, в котором были только документы.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325 УК РФ (Хищение документов).
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.