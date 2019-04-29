Названы самые дешевые туры на майские праздники

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Специалисты проанализировали данные продаж туров от ведущих российских туроператоров и рассказали о направлениях, наиболее востребованных для отдыха на майские праздники. Результаты опубликованы на сайте
Отмечается, что внутри страны отдых на майские праздники в среднем подорожал на 52% (до 35 тысяч рублей).
Специалисты рассказали, что в Турцию отправятся 58% туристов, купивших путевки, 10% - в Тунис, 8% - на Кипр, 5% - в Грецию, 4% - по России.
В Таиланд, Египет и ОАЭ было продали по 3% путевок.
Пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом.
При этом, траты россиян на майские праздники увеличились. Средний чек вырос на 30%, составив 78 тысяч рублей (в прошлом году 60 тысяч рублей).
Отдых в России подорожал до 35 тысяч рублей (23 тысячи в прошлом году).
Средняя стоимость отдыха в зарубежных странах выросла до 80 тысяч (62 тысячи рублей в прошлом году.
Самый дешевый тур в этом году на майские праздники за границу на одного человека стоил 14 тысяч 795 рублей. За эти деньги предлагается путевка на Крит в апартаменты без питания.
Самый дорогая поездка обошлась в 794 тысячи 309 рублей — на Мальдивы. За эти деньги двое взрослых с ребенком улетят на 15 ночей в пятизвездочный отель системы «все включено».
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