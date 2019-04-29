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В прошедшие выходные на улице Почтовой и Новослободской завершили ремонт дороги. Асфальт и бордюр поменяли от улицы Ленина до Посадского переулка (389 метров).
В понедельник, 29 марта, рабочие укладывают тротуар, который протянется до лицея № 4.
Напомним, ремонт
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