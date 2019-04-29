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12:30, 29 апреля 2019 1 101
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На улице Почтовой и Новослободской завершили ремонт дороги

На улице Почтовой и Новослободской завершили ремонт дороги

В прошедшие выходные на улице Почтовой и Новослободской завершили ремонт дороги. Асфальт и бордюр поменяли от улицы Ленина до Посадского переулка (389 метров).

В понедельник, 29 марта, рабочие укладывают тротуар, который протянется до лицея № 4.

Напомним, ремонт начали еще в конце 2018 года, общая сумма работ превысит 9 миллионов рублей. Всего в 2019 году в Рязани отремонтируют 22 участка дорог.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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