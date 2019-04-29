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16:06, 29 апреля 2019 802
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На майских праздниках рязанским ветеранам предложат бесплатный проезд в такси

На майских праздниках рязанским ветеранам предложат бесплатный проезд в такси

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

С 1 по 10 мая рязанским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны предложат бесплатный проезд в такси. Об этом сообщил региональный минтранс.

Бесплатно также смогут проехать лица, сопровождающие ветеранов.

Машину можно заказать по номерам диспетчерских служб: 240-230, 98-44-44, 99-33-33,, 8-51-100-8-100 (при заказе такси не позднее чем за сутки до планируемой поездки), 50-50-50.

Кроме того, льготы распространяются на городской, пригородный и междугородний транспорт.


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