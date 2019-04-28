В апреле прокуратура нашла в Рязанской области многочисленные нарушения пожарной безопасности

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В Рязанской области нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил
Проверки прошли в местах массового пребывания людей и на предприятиях, осуществляющих переработку древесины в апреле 2019 года.
Нарушения «ставят под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних».
Прокуратура направила 9 исков, чтобы устранить нарушения.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.