Назван топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России

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Эксперты назвали десять машин бизнес-класса, ставших самыми популярными в марте этого года. Рейтинг опубликовал «
На первом месте оказался автомобиль Toyota Camry, который предпочли 2743 покупателя (на 10% больше, чем годом ранее). Второе занял Mercedes-Benz E-Class 684 автомобиля (+49%).
На третьем месте расположился BMW 5-Series, который купили 632 раза (+17%).
На четвертой и пятой строчках оказались KIA Stinger и Skoda Superb — они разошлись тиражом в 141 (+48%) и 110 (-45,8%) экземпляров соответственно.
В топ-10 также попали Lexus ES (110 автомобилей, +35,8%), Genesis G70 (54 машин, +0%), Mercedes-Benz CLS-Class (40 автомобилей, +81,8%), Volvo V90 (38, -41,5%) и Genesis G70 (35 машин, +0%).
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