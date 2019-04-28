На набережной в Петербурге произошел взрыв

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На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны, передает
В результате произошедшего пострадал мужчина, собиравший металлолом. Его госпитализировали.
На место происшествия приехали следователи, криминалисты и автомобили ОМОН. Территорию оцепили.
Проводится проверка.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.