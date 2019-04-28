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19:38, 28 апреля 2019 1 599
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На набережной в Петербурге произошел взрыв

На набережной в Петербурге произошел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

В результате произошедшего пострадал мужчина, собиравший металлолом. Его госпитализировали.

На место происшествия приехали следователи, криминалисты и автомобили ОМОН. Территорию оцепили.

Проводится проверка.


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