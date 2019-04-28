«Мстители: Финал» установили мировой рекорд по сборам в день премьеры

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Последняя часть фильма «Мстители: Финал» за первый день проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов. Это новый рекорд мирового кинопроката, пишет
Кстати, предыдущий рекорд был также установлен фильмом франшизы — в прошлом году «Мстители: Война бесконечности» в первый день собрали 641 миллион долларов.
По оценкам экспертов ориентировочный бюджет картины составил около 400 миллионов долларов.
В российский прокат фильм выйдет 29 апреля. Предпродажи билетов в стране также стали рекордными, достигнув почти 127 миллионов рублей за четыре дня до выхода.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Медведев поручил сделать график работы школ и детсадов удобнее для россиян
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.