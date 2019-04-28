Медведев поручил сделать график работы школ и детсадов удобнее для россиян

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручения сразу трем министерствам — минпросвещения, минкультуры и минздраву. Они опубликованы на
Цель нововведений — учреждение «семейного графика» работы образовательных учреждений. Это делается для того, чтобы родители смогли забирать детей в удобное время.
«Внесите в Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — говорится в поручениях премьер-министра.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Мстители: Финал» установили мировой рекорд по сборам в день премьеры
|
cледующая новость →В Рязанской области закрыли движение по понтонному мосту через Оку
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.